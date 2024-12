POZZUOLI/ «Mensa, libri, riscaldamenti e perfino la carta igienica: quanti disagi a scuola per i nostri figli»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Con la presente sono a segnalare i continui disagi che i bambini del primo circolo didattico di Pozzuoli stanno continuando a vivere. Mi riferisco innanzitutto al ritardo con cui i bambini hanno beneficiato della mensa scolastica e dei libri di testo, in ultimo, non per importanza ma per accadimento, l’assenza dei riscaldamenti in tutti i plessi, dove per assurdità si è presentato un guasto in contemporanea. Addirittura i bambini hanno riportato ai genitori che manca la carta igienica. Ritengo vergognoso e indecente lasciare i bambini vivere in uno stato di precariato nel luogo in cui vengono a formarsi, nonostante i sacrifici economici e psicologici di noi cittadini puteolani». (Fabrizio M.)