Controlli nelle stazioni ferroviarie e sui treni: 4 persone arrestate

NAPOLI – Nella scorsa settimana, la Polizia di Stato ha effettuato numerosi controlli nelle principali stazioni ferroviarie della Campania e a bordo di treni. Nello specifico, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria Campania hanno identificato complessivamente 9219 persone, di cui 1421 con precedenti di polizia, denunciato 13 persone ed elevato 34 sanzioni amministrative per violazione del regolamento di polizia ferroviaria.

I CONTROLLI – In particolare, i poliziotti della squadra di polizia giudiziaria compartimentale hanno arrestato un 21enne napoletano per il reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti; nella stazione di Battipaglia, invece, gli operatori del Posto Polfer hanno tratto in arresto un 18enne rumeno in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità rumene per i reati di percosse e sequestro di persona. Ancora, personale del Reparto Operativo di Napoli Centrale Compartimento Polizia Ferroviaria Campania, nell’ambito dei controlli finalizzati alla vigilanza dello scalo ferroviario di Napoli Centrale, ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino marocchino 23enne per rapina aggravata ai danni di un’anziana signora. Infine, ad Aversa gli agenti del locale Posto Polfer hanno tratto in arresto un 53enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo per il reato di vilipendio.