A Bacoli arriva lo “Schiaccianoci on the road”

BACOLI – Domenica 15 Dicembre ore 17.30, nel centro storico di Bacoli (partenza dal Sagrato della Chiesa di Sant’Anna) arriva lo “Schiaccianoci on the Road” uno spettacolo itinerante che racconta la più bella favola di Natale. Sotto la magistrale direzione artistica del Maestro Antonio Colandrea, lo “Schiaccianoci on the Road” trasformerà Bacoli in un luogo incantato e fiabesco per tutti i bambini e le famiglie. Personaggi magici, una storia senza tempo e un’ambientazione fiabesca vi aspettano per vivere la magia del Natale con tutta la famiglia. Una storia che attiverà l’immaginazione di ognuno, portando i partecipanti nel regno della fantasia. Lo spettacolo rientra nel cartellone degli eventi natalizi del comune di Bacoli.