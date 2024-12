Bullismo a scuola: bambina aggredita da due coetanee in classe

NAPOLI – Un trauma facciale con un evidente ecchimosi sulla palpebra. Sono le conseguenze, probabilmente, di un atto di bullismo di cui ne è rimasta vittima una bambina di 8 anni. La bambina ha urtato contro una porta dopo essere stata spinta, sembra, da due compagne di classe. L’episodio avvenuto all’interno del plesso Vincenzo Russo dell’Istituto Russo-Montale nel quartiere Stella di Napoli, è stato denunciato dalla madre della piccola che si è anche rivolta al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

LA DENUNCIA – “Mia figlia è vittima di bullismo a scuola – racconta la donna – Ho segnalato la questione alla direzione più volte ma non intervengono. Ora la tengo a casa dopo averla portata al pronto soccorso perché è stata aggredita da due bambine verbalmente e fisicamente”. “Contatteremo i vertici scolastici per comprendere appieno la situazione -dichiara Borrelli- Vogliamo comprendere se le denunce della signora sono state prese davvero in considerazione e se si sono effettuate le dovute verifiche. Crediamo che sia alquanto doveroso almeno convocare i familiari delle due bambine coinvolte per constatare la verità. Il bullismo è una realtà radicata e consolidata ma ancora oggi viene in molti, troppi casi ignorata quando invece dovrebbe essere proprio la scuola, teatro di tanti episodi, a dover combattere tale fenomeno.”