POZZUOLI/ Europa Verde su impianto nell’ex macello «È ufficiale: saranno lavorati solo carta e cartone»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo da Europa Verde Pozzuoli: «Il Partito Europa Verde – Verdi – Sez. di Pozzuoli, rappresentato dai co-portavoce Fabiana Pafundi e Vicente Carlos Migliucci, unitamente al gruppo consiliare del Partito e ai dirigenti di partito locali a seguito degli incontri avuti con i rappresentanti della società “Ricicla Srl”, ha ottenuto l’impegno di quest’ultima a rinunciare ad alcuni dei codici rifiuti destinati ad essere conferiti presso l’impianto di recupero in via di realizzazione nella zona industriale di via Fascione, per i quali era stata inoltrata regolare richiesta di autorizzazione regionale. In virtù di tale rinuncia, quindi, presso tale sito saranno svolte lavorazioni finalizzate esclusivamente al recupero di carta e cartone. Ciò al fine di fare chiarezza e fugare qualsiasi dubbio sorto in merito alla realizzazione di detto impianto di recupero rifiuti, in modo tale da incrementare le misure già intraprese dalla Ricicla Srl per garantire l’adeguato stato di salubrità delle aree circostanti al sito in questione».