POZZUOLI/ Partito Democratico, Verdi e Italia Viva: al varo il nuovo centrosinistra di Gigi Manzoni

POZZUOLI – Fatto il partito, composto il gruppo del nuovo Partito Democratico, il sindaco Gigi Manzoni metterà mano al nuovo centrosinistra. Insieme ai Verdi, la coalizione che ha vinto le elezioni allargherà a Italia Viva qualora dovesse entrare in consiglio Enrico Russo. Le trattative sono già in corso, l’effetto domino è legato alla decisione su Paolo Ismeno: se, come sembra, l’ex candidato sindaco rivale di Manzoni verrà catapultato dall’opposizione alla Giunta comunale, ci sarà il via libera per Russo.

LE TRATTATIVE – Italia Viva – come anticipato settimane fa dal nostro giornale – da tempo sta trattando su due tavoli: a Napoli con Armando Cesaro e a Pozzuoli con il consigliere Gianluca Sebastiano. Tornando a Paolo Ismeno, secondo rumors che arrivano dal suo entourage, sarebbe il sindaco Manzoni il fautore del suo ingresso Giunta; versione diametralmente opposta, invece, è quella fornita dagli esponenti della maggioranza secondo cui sarebbe Ismeno a sollecitare la sua nomina ad assessore.

IL NUOVO CENTRO-SINISTRA – Con la nascita della nuova forza di maggioranza altro effetto domino potrebbe portare ai margini le forze cosiddette minori rispetto ai tre partiti: e parliamo di “Pozzuoli al centro” di Gennaro Pastore rimasto con il solo Di Dio; “Pozzuoli Libera” che in virtù dell’ingresso nel Pd di Sandro Cossiga e Arcangelo Pisano resterebbe da sola; e Spazio Flegreo di Carlo Morra e Manuela D’Amico che da tempo sono in rotta con il loro assessore Vittorio Festa che – secondo rumors – avrebbe avuto qualche contatto con Azione di Calenda.