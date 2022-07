BACOLI – Bacoli avrà una foresteria per studenti. È stato ammesso a finanziamento il recupero della Casa del Pescatore, nel Parco Vanvitelliano. Oltre 450.000 euro per il progetto. Soddisfatto il sindaco Josi Gerardo Della Ragione: «Adesso si volta pagina. Oggi siamo risultati tra i Comuni idonei a ottenere un finanziamento regionale per la rigenerazione urbana. Realizzeremo un dormitorio per i giovani universitari che verranno a studiare nella nostra città». Lo stabile presenterà almeno sei stanze da letto e sarà lo spazio ideale in cui accogliere, e far pernottare, i tanti studenti che arrivano sul territorio per ricerche e per formarsi. La foresteria funzionerà tutto l’anno, anche durante la stagione estiva, quando saranno promossi campi scuola.