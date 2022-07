POZZUOLI – Covid, in Campania cala il tasso di incidenza. Dagli ultimi dati del Bollettino della Regione risultano 5.887 neo positivi su 29.419 test esaminati. Tre deceduti nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Va meglio anche in ambito ospedaliero: continua il calo di ricoveri nelle terapie intensive con 30 posti letto occupati e in degenza con 659 posti letto occupati.