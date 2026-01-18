Un pasticciere di Pozzuoli in finale della Coppa del Mondo del Panettone

POZZUOLI – C’è il puteolano Luigi Avallone tra i finalisti della selezione italiana della Coppa del Mondo del Panettone per la categoria Panettone al Cioccolato. Si tratta di una sfida che esalta creatività, tecnica e l’equilibrio perfetto tra lievitazione e cacao. I pasticcieri che sono approdati alla finalissima sono sei, tra questi c’è Luigi Avallone che oggi è stato decretato terzo classificato nella graduatoria del Sigep di Rimini, aprendo così all’artista del gusto flegreo le porte della finalissima. Avallone, puteolano di nascita, da oltre quarant’anni vive a Quarto dove lavora presso la pasticceria Fratelli Avallone in via Crocillo.