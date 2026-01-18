Close
Al via le domande per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)

  18 Gennaio 2026

POZZUOLI – La Regione Campania ha pubblicato il nuovo avviso per l’inserimento nelle graduatorie regionali per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). La domanda di partecipazione si può presentare dal 2 marzo 2026 – ore 12:00 fino al 15 aprile 2026 – ore 14:00. Dopo la scadenza non sarà possibile inviare o modificare la domanda.

COME PRESENTARE LA DOMANDA – La domanda va compilata esclusivamente online tramite la piattaforma regionale:  https://www.territorio.regione.campania.it/portale-erp. Accesso con SPID – CIE – CNS. Supporto disponibile anche presso i sindacati di categoria.

CHI PUÒ PARTECIPARE – Famiglie e persone singole; Genitori soli con figli; Persone separate o divorziate; Nuclei in disagio abitativo; Persone senza fissa dimora. È consentita una sola domanda per nucleo familiare.

REQUISITI PRINCIPALI – ISEE fino a 16.000 euro; Residenza o lavoro stabile nel Comune scelto; Non essere proprietari di alloggi adeguati; Nessuna occupazione abusiva di alloggi ERP.

LA GRADUATORIA – Il punteggio dipende da: Valore ISEE; Condizioni familiari e abitative. Punteggi aggiuntivi per: Presenza di minori, Disabilità, Anziani, Sfratto o sgombero,  Sovraffollamento abitativo.

