POZZUOLI/ Alloggi popolari, mobilitazione a Monterusciello «Nei lotti condizioni di invivibilità»

POZZUOLI – Assemblea dei cittadini questa mattina a Monterusciello dove i residenti del lotto 9 si sono dati appuntamento per discutere e denunciare le problematiche che da tempo colpiscono gli alloggi popolari «Abbiamo scoperchiato la pentola, tutti i lotti sono in condizioni di invivibilità che arrecano gravi danni alla salute. – fa sapere il centro sociale culturale di Monterusciello che ha organizzato uno dei tanti incontri che da tempo si susseguono nel quartiere – Adesso tra la mobilitazione e l’azione giudiziaria, scegliamo entrambe».