POZZUOLI/ Lavori interminabili, in via Marconi spunta il cartello sfottò «Pare ‘a fraveca ‘e San Pietro»

POZZUOLI – «Pare ‘a fraveca ‘e San Pietro» recita il cartello affisso alle reti del cantiere di via Marconi. Il motivo è da ricercare nella lungaggine dei lavori pubblici, avviati dal comune di Pozzuoli sul finire dell’estate scorsa. Ad oggi i tempi per la realizzazione dell’opera non si conoscono: dai sei mesi preventivato oggi si è arrivati a “non meno di un anno” secondo quanto affermato dagli addetti ai lavori. Con i tempi di attesa che si dilatano, aumentano i disagi per residenti e automobilisti.