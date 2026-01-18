CALCIO/ Poker del Rione Terra, battuta la Viribus in trasferta

OTTAVIANO – Importante vittoria in trasferta del Rione Terra di Mister Imparato, che si impone per 4-0 sul campo di Ottaviano contro lo Viribus Unitis. Partenza importante dei flegrei che al 9’ passano in vantaggio con Antonio Infimo che su cross di Puzone sfrutta subito l’occasione e sigla di testa l’1-0 del Rione Terra. La Viribus reagisce con veemenza riversandosi nella metà campo avversaria e dopo pochi minuti Pistone si guadagna un calcio di rigore.

Sul rigore si presenta Polverino ma Funaro é bravo a intuire e bloccare il tiro dell’attaccante. Ancora il portierino 2008 é protagonista pochi minuti dopo: gran tiro a volo di Polverino da fuori area, grande risposta in tuffo dell’estremo difensore flegreo che devia in angolo. Ancor più bello a fine gara lo scambio reciproco di complimenti tra i due.

LA VITTORIA – Il Rione Terra ha due occasioni, con Carandente che sfila via tra i difensori ma il suo cross viene deviato in angolo in extremis; sul corner seguente Zito ha lo spazio per calciare ma tira a lato da buona posizione. L’ultima occasione del primo tempo capita sulla testa (sul braccio in realtà) dell’attaccante della viribus, ma il suo tiro viene parato da Funaro. Un primo tempo equilibrato si chiude con il Rione terra in vantaggio per 1-0. La ripresa si apre con un tiro da fuori di un calciatore della Viribus parato senza troppi patemi da Funaro. La spinta della Viribus si esaurisce mentre il Rione Terra aumenta il ritmo e di lì a poco sigla il 2-0: apertura di Vicario per Infimo, che la mette sul sinistro, mira e calcia: il tiro leggermente deviato risulta imparabile e Infimo realizza la sua doppietta personale. Stavolta la Viribus accusa il colpo e il Rione Terra. Azione personale di Carandente che prima si fa parare il tiro dal portiere avversario e sulla ribattuta centra l’angolino per il 3-0.

Pochi minuti dopo il forte trequartista flegreo è ancora protagonista, stavolta fornendo l’assist a Lubrano: il giovane 2006 sigla così il suo quinto centro stagionale, fissando il punteggio sul 4-0. Primo tempo equilibrato, secondo tempo senza storia, quattro gol e soprattutto 3 punti importanti per lottare fino alla fine.