Pulifondali e Pulispiagge, raccolti 600 quintali di rifiuti: Pozzuoli città leader

POZZUOLI – Una gigantesca raccolta di rifiuti in 50 località d’Italia: questo il risultato di “Pulifondali e “Pulispiagge”, l’iniziativa organizzata dalla FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) in occasione della “Giornata Mondiale dell’Ambiente” in collaborazione con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di Sport e Salute e di diverse Direzioni della Rai, nonché con il sostegno di Suzuki. 600 quintali tra reti fantasma, plastiche, copertoni e materiali ferrosi sono stati “pescati” dai tesserati della FIPSAS, che si è anche occupata – con l’aiuto di oltre cinquemila studenti – di ripulire gli arenili proprio all’inizio della stagione estiva.

IL PRIMATO – Pozzuoli è stata la città centrale dell’edizione 2026 di “Pulifondali” e “Pulispiagge” che si è sviluppata in diciotto regioni italiane. “Un risultato eccezionale e al tempo stesso triste – spiega Ugo Claudio Matteoli, Presidente della FIPSAS – che però ci incoraggia ad andare avanti su questa strada, anche perché la salvaguardia dell’ambiente è un’esigenza fondamentale per proteggere la salute umana e garantire un futuro sostenibile. Con i nostri tesserati e i volontari, che sono stati veramente straordinari, abbiamo dato il nostro prezioso contributo e, grazie ai Comuni interessati, che si sono dimostrati sensibili e attenti, i rifiuti raccolti sono stati correttamente riciclati. Al netto di questi numeri, decisamente significativi, l’auspicio è di aver contribuito, con Pulifondali e Pulispiagge, anche a diffondere la cultura ecologica, che per la FIPSAS è di fondamentale importanza, considerato che è l’unica Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta come Associazione di Protezione Ambientale”.

L’INIZIATIVA – I comuni che hanno aderito a “Pulifondali” e “Pulispiagge” 2026 sono: Alghero (SS), Ancona, Arborea (OR), Bari, Borgia (Roccelletta, CZ), Cagliari, Calatabiano (CT), Caorle (VE), Capodimonte (VT), Castellammare del Golfo (TP), Cellole (Baia Domizia, CE), Chiaverano (TO), Civitavecchia (RM), Diamante (CS), Duino-Aurisina (TS), Follonica (GR), Forio d’Ischia (NA), Formia (LT), Fossacesia (CH), Francavilla al Mare (CH), Gardone Riviera (BS), Giffoni Valle Piana (SA), Giulianova (TE), Latina, Livorno, Marina di Carrara (Carrara, MS), Messina, Bernalda (Metaponto Lido, MT), Minturno (LT), Monfalcone (GO), Muravera (CA), Novara, Olbia, Otranto (LE), Pesaro, Policoro (MT), Porto Cesareo (LE), Porto Torres (SS), Pozzuoli (NA), Quartu Sant’Elena (CA), Rapallo (GE), Rimini, Riva del Garda (TN), San Sostene (CZ), Scarlino (GR), Siracusa, Spotorno (SV), Terni (Piediluco), Tortolì (Arbatax, NU) e Viareggio (LU).