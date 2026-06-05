POZZUOLI/ Studenti sotto al sole a pulire le spiagge: il sindaco Manzoni li ignora

POZZUOLI – Li ha a malapena citati insieme alle varie categorie di partecipanti nel suo post su Facebook. Nemmeno un aggettivo per esaltare disponibilità, sacrificio e passione di tanti giovani ragazzi. Manco una foto con loro. Zero. Così il sindaco di Pozzuoli ha snobbato gli studenti che questa mattina hanno partecipato all’iniziativa andata in scena sul lungomare “Sandro Pertini” di Pozzuoli. Nonostante una mattinata trascorsa sotto al sole, armati di guanti, sacchi per la raccolta e tanti amore i giovani delle scuole superiori del territorio si sono rivelati dei “fantasmi” per Manzoni che invece si è soffermato a esprimere un “ringraziamento particolare” alla politica. Col posto che in due ore ha ottenuto appena 39 like Manzoni ha voluto ringraziare l’assessore regionale Fiorella Zabatta, l’assessore all’ambiente Salvatore Caiazzo e, non si sa a che titolo, l’assessore ai lavori pubblici Gennaro Andreozzi. Non solo. Ringraziamenti, sempre senza sapere a che titolo, sono andati anche ai consiglieri Pafundi e Migliucci. Nessuna parola, invece, è stata rivolta a quei poveri studenti che magari avranno atteso il post del sindaco della loro città per poter dire “che bello, ci sono anche io in quella foto!”.