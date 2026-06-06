La Nuova Orchestra Scarlatti incanta Pozzuoli sulle note di Morricone e dei grandi maestri

POZZUOLI – Nella serata di venerdì 5 giugno, la Nuova Orchestra Scarlatti ha conquistato il pubblico nella suggestiva cornice del Tempio di Serapide. Sotto la sapiente guida del maestro Gaetano Russo, l’ensemble ha regalato un’emozionante immersione nei capolavori della musica da film, eseguendo le colonne sonore di Ennio Morricone, Nino Rota, Nicola Piovani e John Williams, con incursioni nei repertori classici di Giuseppe Verdi, Dmitrij Šostakovič e Wolfgang Amadeus Mozart. Particolarmente toccanti sono stati i brani del premio Oscar Ennio Morricone, che il maestro Russo ha voluto omaggiare definendolo «Il Mozart dei nostri tempi, perché le sue musiche arrivano dritte al cuore di tutti».

LA RASSEGNA – La serata ha inaugurato ufficialmente “Colonne Sonore”, una rassegna curata da Carla Travierso e promossa dal Comune di Pozzuoli e dalla Città Metropolitana di Napoli, con l’organizzazione di Passepartout Produzioni. Il cartellone include tre eventi a ingresso gratuito, tutti ospitati nello scenario del Macellum. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 12 giugno con l’atteso concerto di Peppe Servillo & Solis String Quartet.