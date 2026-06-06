POZZUOLI/ Flop all’evento sul bradisismo organizzato da Europa Verde – LE FOTO

POZZUOLI – Avrebbe meritato una platea molto più ampia visto il parterre di ospiti. Invece poco più di 50 persone hanno “affollato” questa mattina la sala che ha ospitato il convegno “Pozzuoli ed il bradisismo: resilienza e rilancio” organizzato dal gruppo di Europa Verde Pozzuoli. Al tavolo dei relatori personalità di alto rilievo: i noti vulcanologi Giuseppe De Natale e Roberto Moretti e Carlo Migliore, dottore in scienze geologiche. Special guest l’assessore regionale Fiorella Zabatta. Tra le poche decine di persone presenti, il sindaco Gigi Manzoni e i tre consiglieri verdi Enzo Pafundi, Vicente Migliucci e l’assessore Gennaro Andreozzi. Due consiglieri, un assessore e un sindaco seguiti questa mattina da appena poco più di 50 aficionados, tra parenti e amici.

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