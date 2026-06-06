Under 15 Élite Monteruscello, il sogno continua: è tra le migliori sei d’Italia

POZZUOLI – Ci sono stagioni che si ricordano per i risultati e altre che restano nella memoria per il percorso. Quella dell’Under 15 Élite del Monteruscello Calcio, guidata da Mister Pedalino, appartiene senza dubbio a entrambe le categorie. I ragazzi biancoverdi hanno chiuso la regular season al secondo posto, dimostrando fin dall’inizio qualità tecniche, organizzazione e una straordinaria continuità di rendimento. Ma è nei play-off regionali che il gruppo ha saputo esprimere tutto il proprio valore, conquistando la vittoria finale e staccando il pass per le fasi nazionali.

IL SOGNO – Un traguardo costruito giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, grazie a una squadra che ha fatto dell’unione e dello spirito di sacrificio le proprie caratteristiche principali. Mister Pedalino e il suo staff hanno saputo creare un gruppo compatto, capace di affrontare ogni difficoltà con maturità, determinazione e grande senso di appartenenza. Il percorso nazionale ha confermato ulteriormente il valore del Monteruscello Calcio. Inseriti in un girone estremamente competitivo, i biancoverdi hanno superato avversari provenienti da Puglia, Abruzzo e Molise, tutte realtà vincitrici dei rispettivi campionati regionali, conquistando così l’accesso alle Final Six Nazionali.

TRA I MIGLIORI – Un risultato straordinario che proietta il Monteruscello Calcio tra le sei migliori squadre d’Italia della categoria Under 15. Ora l’attenzione è tutta rivolta al prossimo appuntamento. Domenica, davanti al pubblico di casa, andrà in scena il primo turno delle Final Six contro l’Ostiamare Lido Calcio, una sfida che rappresenta un ulteriore passo in un cammino già entrato nella storia del club. Domenica servirà il sostegno di tutti. Perché quando una squadra arriva tra le migliori sei d’Italia, non rappresenta soltanto sé stessa, ma un’intera società, un territorio e una comunità che cresce attraverso lo sport.