Pozzuoli piange per la scomparsa di Rosario Ferraro, tatuatore che dava forza a chi aveva la sua stessa malattia: il cordoglio degli amici

POZZUOLI – È scomparso alla giovane età di 39 anni, al termine di una lunga malattia, Rosario Ferraro, noto tatuatore di Pozzuoli titolare dello studio “Tattoo Artist” nella zona di “Sotto al Monte”. Lascia la moglie e una figlia di pochi anni. I funerali saranno celebrati domani alle 11:30 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Oltre ad essere un punto di riferimenti per gli amanti dei tatuaggi, Rosario più occasioni aveva pubblicato video per esorcizzare la malattia dispensando consigli e dando forza a chi, per la prima volta, andava incontro alle terapie. Grande è stato il cordoglio in città, con centinaia di messaggi rivolti da amici, parenti e tanti conoscenti. A questi si aggiunge quello di Luigi, che al nostro giornale ha voluto lasciare il suo ricordo «Rosario, hai affrontato ogni giorno della tua battaglia con una forza, una dignità e un coraggio che resteranno per sempre un esempio per tutti noi. Ci hai insegnato a non arrenderci mai, a lottare anche nei momenti più difficili e ad amare la vita fino all’ultimo istante. Il dolore della tua assenza è immenso, ma ancora più grande è l’amore che ci lasci e che continuerà a unirci. Ti porteremo sempre nei nostri cuori, nei nostri pensieri e nei nostri ricordi più belli. Ciao Rosario, marito, padre, figlio, fratello e uomo straordinario.»