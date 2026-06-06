POZZUOLI/ Le miss sfilano a Monterusciello: il palio la corona della più bella dei Campi Flegrei

POZZUOLI – Cresce l’attesa per l’atto conclusivo del concorso di bellezza più seguito del territorio. Lunedì 8 giugno, alle ore 21:00, la suggestiva cornice di Piazza Antonio de Curtis a Monterusciello ospiterà la finalissima di Miss Campi Flegrei 2026, giunta quest’anno alla sua 13ª edizione. L’evento, ormai appuntamento fisso e prestigioso dell’estate flegrea, è ideato e organizzato da Alberto Spina per la Seratissime Eventi Agency. Sarà una serata all’insegna del fascino, della moda e dello spettacolo, che vedrà il suo culmine nel momento più emozionante: il passaggio ufficiale di corona tra la miss uscente, Ginevra Vecchione, e la nuova reginetta che conquisterà il titolo di Miss Campi Flegrei 2026. A guidare il pubblico sul palco e a scandire i ritmi della serata sarà la spigliata conduzione di Susy Fiorillo. In palio 13 fasce: scatta la corsa al voto per “Miss Social”. La competizione di quest’anno si preannuncia più avvincente che mai: saranno infatti ben 13 le fasce totali che verranno assegnate durante la serata alle splendide finaliste. Tra i titoli più ambiti spicca senza dubbio quello di Miss Social. A questo proposito, l’organizzazione lancia un appello a tutto il pubblico e ai sostenitori: le votazioni sono aperte, quindi affrettatevi a sostenere la vostra miss preferita lasciando un voto e un commento sui canali ufficiali del concorso per aiutarla a conquistare la fascia. A valorizzare la bellezza delle ragazze in gara ci saranno due team di altissimo profilo, eccellenze del settore beauty e hair. Il trucco e il make-up delle finaliste saranno curati interamente dal team di Luigi Mammalella. Le acconciature e lo styling dei capelli saranno invece affidati alle mani esperte del team di Vincenzo Balestra. L’evento gode del prestigioso patrocinio del Comune di Pozzuoli, a testimonianza del valore culturale e di promozione del territorio che la kermesse rappresenta da ben tredici anni.