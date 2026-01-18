Tentato di rubare Ape Car: arrestati baby ladri, hanno 13 e 14 anni

VOMERO – Hanno appena 13 e 14 anni i ragazzini denunciati dai Carabinieri per tentato furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Accade in via Pitloo, strada del Vomero che celebra il pittore olandese della “scuola di Posillipo”. Due giovani stanno tentando di forzare il blocco di accensione di un Ape Car parcheggiato in strada. I carabinieri del nucleo operativo del Vomero sono in zona e vedono tutto. Intervengono e i due fuggono. Prima però, uno dei due colpisce un militare. La corsa non dura molto e i minori vengono bloccati anche col supporto di alcuni cittadini presenti. Il 14enne è stato denunciato e anche il comportamento del 13enne, sebbene non imputabile, è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. Sequestrati una smerigliatrice e alcuni attrezzi per lo scasso.