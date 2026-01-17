CALCIO/ Avolio e Mirante gol: la Puteolana espugna Pomigliano

POMIGLIANO D’ARCO – Nell’anticipazione di quella che sarà la finale di Coppa Italia Dilettanti, la Puteolana restituisce al Pomigliano la vittoria esterna che andò in scena allo stadio “Conte” nel girone d’andata. I ragazzi di mister Correale tornano alla vittoria dopo 9 turni a secco in campionato, con un gol per tempo di Avolio e Mirante. In mezzo, il rigore parato da un insuperabile Cabriglia, che stoppa sul nascere il ritorno dei padroni di casa. Finisce 0-2 al “Gobbato”, prima di rivedere le due squadre affrontarsi tra poco più di due settimane con un trofeo in palio.

LA PARTITA – Assenze importanti a centrocampo per entrambe le squadre, con Matute squalificato per i padroni di casa e Capuano influenzato per i diavoli, a cui si aggiunge la squalifica di Gargiulo. Il Pomigliano parte forte con un tiro strozzato di Tassiero al 4′, mentre la Puteolana risponde al 10′ con un’incursione di De Rosa, il cui cross non viene controllato da Onda da buona posizione. Al 16′ Cabriglia effettua il primo grande intervento della sua partita sul colpo di testa di D’Angelo. Un minuto più tardi, in contropiede, Avolio, insolitamente a destra, rientra sul mancino e trafigge Nigro con una rasoiata precisa che vale l’1-0. Al 28′ la Puteolana sfiora il raddoppio dagli sviluppi di un angolo corto con un tiro volante di Riccio, ben indirizzato ma salvato ad un metro dalla linea di porta, sulla cui ribattuta Mirante fallisce da pochi passi a porta vuota. La ripresa inizia con una nuova conclusione di Mirante, che stavolta si coordina bene al volo sulla sponda di De Rosa, ma la sua scoccata sfiora il palo in diagonale. All’ora di gioco un frizzante Corbisiero rientra sul destro e conclude sul primo palo, chiuso bene da Cabriglia. Sugli sviluppi del seguente corner, la Puteolana piazza un veloce contropiede con Avolio, che però strozza il tiro a pochi metri da Nigro. Nella situazione, il direttore di gara mostra il cartellino rosso all’allenatore pomiglianese Rea per proteste. Al 75′ può arrivare la svolta del match, quando De Rosa si allaccia con Corbisiero ai limiti dell’area. Il signor Mozzi decreta il penalty, ma l’ex Guidone viene ipnotizzato da un super Cabriglia. All’83’ la Puteolana decide quindi di chiudere la pratica con il raddoppio: Riccio lavora un buon pallone sulla destra e lo gira in area piccola, con Mirante che è il più lesto di tutti sulla respinta della difesa e lo piazza nell’angolino. Il centrocampista rimedia così all’errore del primo tempo e firma il quinto gol stagionale al suo rientro in campo dopo il doppio turno di squalifica tra coppa e campionato. Nel finale, Rodriguez può arrotondare il punteggio di testa, ma sfiora il palo. Le ostilità si concludono così sullo 0-2.

POMIGLIANO: Nigro, Alfano, Francese, Gala (86′ Mancino), Passaro, Siniscalchi (60′ Xheleshi), Cardone, Granato, Tassiero (70′ Guidone), Corbisiero, D’Angelo. (86′ Di Prisco). A disposizione: Gargiulo, Cerciello, Esposito, Guadagni, De Mena. All. Rea.

PUTEOLANA 1902: Cabriglia, Battaglia, Riccio, Palladino (87′ Giuliani), De Rosa, Avolio (77′ Acampora), Grieco, Mirante, Auriemma (86′ Pissinis), Onda (71′ Rodriguez), Filogamo (92′ Ferrara). A disposizione: Orefice, Trotta, Capuano C., Antonazzo. All. Correale.

MARCATORI: 17′ Avolio, 83′ Mirante

ARBITRO: Alessandro Mozzi di Caserta. Assistenti: Gianny Scognamiglio (Caserta) e Roberto Romano (Torre del Greco).

NOTE: Ammoniti Cardone, Corbisiero (POM), Avolio (PUT). Espulso Rea (all.) al 61′ per proteste. Corner: 5-5. Senza recupero 1ºT, 5′ 2ºT.