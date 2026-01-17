Agitazione Eav Bus, la denuncia degli autisti “Blocco cambio turni e malattie arma di ricatto contro di noi”

BACOLI – Non si placa la protesta dei dipendenti Eav del trasporto su gomma che fanno capo al deposito di Agnano degli autobus. Nell’articolo che abbiamo pubblicato l’altro giorno abbiamo descritto lo stato di agitazione in corso da parte dei dipendenti a seguito del nuovo regolamento interno prodotto dalla dirigenza in merito ai cambi di turno e alle malattie nei weekend degli autisti. I dipendenti, attraverso le sigle sindacali Usb e Orsa, ritengono che il nuovo regolamento sia un ricatto nei loro confronti: “l’ordine di servizio che va a bloccare i cambi turno a chi si ammala, anche nei giorni feriali, è un abuso da parte dell’ Azienda in quanto va a criminalizzare la malattia usando la concessione dei cambi turno come arma di ricatto e motivo di punizione“. Secondo i sindacati questo nuovo regolamento è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. “È da tempo infatti che gli Operatori di Esercizio si ritrovano a dover guidare autobus con problemi manutentivi, di sicurezza e di pulizia. È da tempo – scrivono – che sempre gli Operatori di Esercizio chiedono il diritto di conoscere i turni di lavoro con tempi di preavviso come per legge e di non vederseli cambiare a poche ore dall’ inizio della presa in servizio”. Una controversia esplosa tra dirigenza e dipendenti che non sembra dirimersi. “Non si può lavorare più in queste condizioni. I sindacati Usb e Orsa è da tempo che denunciano all’ Azienda tutte le problematiche che attanagliano i lavoratori e il servizio stesso, ottenendo in cambio solo promesse che puntualmente vengono disattese. I lavoratori meritano rispetto e pretendono, come è giusto che sia, di lavorare con autobus efficienti e sicuri per loro stessi e per i passeggeri trasportati, e di poter conciliare la propria vita privata e familiare con i turni di lavoro“