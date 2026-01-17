POZZUOLI/ Alla guida con il cellulare in mano: ritirate 10 patenti

POZZUOLI – Raffica di patenti sospese a Pozzuoli a causa dell’utilizzo del cellulare alla guida. È l’esito delle operazioni messe in campo dalla Polizia municipale, guidata dal comandante Fabio Felice De Silva. Posti di controllo, anche in borghese, per contrastare i comportamenti imprudenti alla guida che spesso causano incidenti stradali. Circa dieci sono le patenti ritirate in soli due giorni, così come previsto dal Codice della Strada, insieme alla sanzione amministrativa, ai conducenti trovati a telefono mentre guidavano. Gli agenti della municipale hanno provveduto a ritirare le patenti e a trasmetterle alla Prefettura, cui spetta il compito di disporre la sospensione per un periodo che va da quindici giorni a due mesi.

I CONTROLLI – Ulteriori posti di controllo in punti strategici, come i varchi di ingresso in città lungo la Domitiana, hanno consentito attraverso l’utilizzo del targa scanner – un dispositivo di alta tecnologia che permette di identificare le irregolarità come assicurazioni scadute, revisioni mancanti, veicoli rubati o segnalati – di individuare 15 auto senza revisione, 5 senza copertura assicurativa, 2 autisti senza patente, 1 con patente revocata e di procedere a diversi fermi amministrativi per guida di motocicli senza indossare il casco. Inoltre sono stati ritrovati due motocicli consegnati alla ditta per la rottamazione.

LE DENUNCE – Alle operazioni strettamente collegate alla viabilità si affiancano quelle urbane: due cantieri per lavori infrastrutturali sono stati contravvenzioni perchè in esercizio senza le dovute autorizzazioni. Ed ancora, attraverso l’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza, è stato possibile risalire all’autore del danneggiamento di pali delimitatori stradali, addebitandogli il danno provocato e provvedendo al ripristino delle opere. Inoltre nei giorni scorsi gli agenti del Comando puteolano hanno denunciato una persona per concorso in falsa attestazione della revisione, su un auto con targa estera.