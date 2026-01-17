A Pozzuoli cento telecamere di ultima generazione per il controllo della città

POZZUOLI – Potenziato il sistema di videosorveglianza comunale, con l’installazione di otto telecamere ad alta risoluzione, poste all’intersezione tra via Campana e la tangenziale di Napoli. Salgono così a 100 i punti di osservazione hi-tech su tutto il territorio puteolano, controllati dalla centrale operativa dei caschi bianchi, guidati dal comandante Fabio Felice De Silva.

IL MONITORAGGIO – Dopo una fase di collaudo, gli smart eyes sono entrati ufficialmente in funzione per ampliare il sistema comunale di videosorveglianza, includendo l’area di intersezione tra la tangenziale di Napoli e via Campana. Diventa super monitorato così uno degli assi viari di maggiore intensità di traffico, con significativa incidenza di sinistri stradali, violazioni del Codice della Strada e criticità connesse alla sicurezza urbana, quali abbandono illecito di rifiuti, danneggiamenti e comportamenti potenzialmente pericolosi per la circolazione.

ULTIMA GENERAZIONE – Il sistema di ultima generazione, finanziato dalla Prefettura di Napoli mira dunque a migliorare il controllo della viabilità e la gestione del traffico ma sopratutto ad incrementare il livello di sicurezza urbana. E non ultimo per supportare le attività investigative e di intervento delle Forze dell’ordine. In particolare quattro di queste telecamere leggeranno le targhe per il controllo degli accessi in città, per individuare i veicoli sospetti e procedere alla verifica di quelli non assicurati o non revisionati. “L’installazione delle nuove telecamere di videosorveglianza sulle strade di Pozzuoli rappresenta un passo concreto per tutelare il territorio, prevenire atti illeciti e garantire maggiore tranquillità a residenti e visitatori – ha affermato il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni – Si tratta di un investimento importante in tecnologia e legalità, realizzato nel rispetto della privacy, che rafforza il controllo del territorio e il lavoro delle forze dell’ordine”.

I nuovi strumenti sono dotati di risoluzione superiore e garantiscono riprese a colori dettagliate fino al crepuscolo; un sensore di luminosità attiva poi la modalità a infrarossi, con elevata sensibilità notturna. Strumenti tesi a migliorare la vivibilità e la sicurezza di tutta la comunità.