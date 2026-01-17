POZZUOLI/ Dopo il “tradimento” di Russo arriva la resa dei conti in Italia Viva

POZZUOLI – Da una parte ci sono Enrico Russo e colui che muoverebbe i “fili”: l’imprenditore Gianluigi Restuccio, tra i più attivi durante l’ultima campagna elettorale a sostegno del candidato Paolo Ismeno con “Progetto in Comune”. Dall’altra Gianluca Sebastiano e la squadra di “Insieme”. Tutti fino al 12 dicembre scorso sotto all’unica bandiera di Italia Viva, oggi nemici e pronti allo scontro dopo il “tradimento” di Russo, colui che fece fallire il golpe a Manzoni. Cosa accadde in quei concitati minuti è da giorni oggetto delle ricostruzioni più svariate, che partono da una certezza: quella mattina, a Varcaturo, Russo era pronto a firmare le dimissioni per sciogliere il consiglio comunale. Poi, è accaduto qualcosa. Un qualcosa che avrebbe avuto come protagonista proprio Restuccio.

LA RESA DEI CONTI – Ma veniamo ai fatti di attualità. Lunedì, dopo un lungo silenzio, Russo e Sebastiano si incontreranno in consiglio comunale. Tecnicamente, nonostante l’addio a Italia Viva, Sebastiano resta il capogruppo del partito che, in caso di mancato passo indietro, bloccherebbe il collega che punta a diventare il riferimento territoriale dei renziani. Forte del sostegno del consigliere regionale Buonaiuto, l’infermiere dell’Asl Napoli 2 Nord sta tentando la scalata. Il consiglio comunale di lunedì, salvo compo di scena, sarà anche il momento del primo faccia a faccia tra lui e Sebastiano, esattamente un mese dopo il clamoroso “tradimento”.