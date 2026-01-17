Arti marziali: alla palestra Alcatraz di Pozzuoli apre la nuova sala “Combat Zone”

POZZUOLI – Dopo un anno di attività la palestra “Alcatraz” di Agnano apre la nuova sala Combat. Si chiama “Alcatraz Combat Zone” ed è uno spazio interamente dedicato alle arti marziali diretto dai due istruttori di Kickboxing Gianni Di Bernardo e Vincenzo Gallo.

CHI SONO

Gianni Di Bernardo è un atleta professionista di livello mondiale: dal 22 al 30 novembre ha rappresentato nuovamente

l’Italia ai Campionati Mondiali di Kickboxing ad Abu Dhabi, l’ennesimo traguardo che corona anni di impegno e dedizione. Nel corso della sua carriera ha conquistato numerosi titoli nazionali e internazionali, risultati che testimoniano il proprio impegno costante e la passione per questo sport. Crede profondamente nei valori della kickboxing: disciplina, rispetto,

autocontrollo, perseveranza. “Per questo ho scelto di dedicarmi anche all’insegnamento, soprattutto ai più piccoli. Sono convinto che la kickboxing possa diventare per loro non solo un’attività sportiva, ma anche un potente strumento di crescita personale.

Sono pronto a portare la mia esperienza sul ring e in palestra per aiutare ogni allievo a migliorare, crescere e superare i propri limiti.

Ci vediamo sul tatami!”

Vincenzo Gallo, classe 2001. Dottore in scienze motorie laureato alla Parthenope e laureando alla LM 47. Cintura nera di primo grado Taekwondo ITF, Taekwondo WT, cintura nera di kickboxing detiene anche il primo livello federale di queste ultime. Nella kickboxing la federazione di cui fa parte è la Federkombat che fa riferimento alla wako, dove ha vinto numerosi titoli nazionali e internazionali salendo più volte quindi sul podio. “Il mio passato e presente da atleta mi ha permesso anche negli studi di essere determinato e di specializzarmi non solo sotto il lato della preparazione atletica ma anche di intraprendere gli studi puntati anche alla posturologia che sono fondamentali per la massima performance di qualunque atleta. La prima volta che misi piede in una palestra di sport da combattimento avevo 6 anni e tutt’oggi continuo la mia preparazione anche praticando sport come la boxe, il brazilian jiu jitsu e le arti marziali miste ed è per questo che mi definisco un vero e proprio artista marziale. Oggi gestisco vari centri come l’alcatraz ad agnano insieme al mio socio Gianni di Bernardo campione e allenatore anche lui della mia medesima federazione. Io e Gianni abbiamo creato un team di professionisti del proprio settore cercando di fornire la migliore esperienza possibile da dare a chiunque cerca la miglior esperienza da intraprendere nelle discipline presenti nel nostra apposita struttura.”