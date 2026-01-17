La corsa contro il tempo dei rider contromano e sui marciapiedi: in otto fermati dai carabinieri

VOMERO – Spregiudicati, girano contromano, invadono i marciapiedi come fossero piste e spesso non hanno l’ombra di un documento di circolazione in regola. E’ questo lo scenario emerso durante i controlli dei Carabinieri e della polizia locale al Vomero, dove l’attenzione si è concentrata soprattutto sul comportamento dei rider impegnati nelle consegne a domicilio. Otto i rider sanzionati, tutti per gravi violazioni del codice della strada. C’è chi è stato sorpreso a circolare contromano, chi non aveva assicurazione, casco o patente. E chi ha collezionato tutte e quattro le violazioni precedenti in un unico colpo.

Pur di rispettare i tempi di consegna, alcuni centauri non hanno esitato a percorrere marciapiedi, mettendo a rischio pedoni, famiglie e anziani in uno dei quartieri più affollato della città. Un comportamento pericoloso e sempre più diffuso che trasforma la fretta in pericolo quotidiano, specie di sera quando il numero dei rider in giro è massiccio. Durante il servizio sono stati raccolti altri risultati importanti. Tre le persone denunciate per guida senza patente. Una di queste ha appena 15 anni ed era in sella ad uno scooter 300. Quattro le persone sanzionate per uso di stupefacenti.