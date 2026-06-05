POZZUOLI/ Studenti, famiglie, docenti e volontari in campo per la pulizia delle spiagge: il plauso del deputato Caso

POZZUOLI – «Bellissima iniziativa oggi a Pozzuoli, nella Giornata Mondiale dell’Ambiente. Con Pulifondali e Pulispiagge 2026, studenti, famiglie, docenti, associazioni e volontari si sono ritrovati in diversi punti del litorale per prendersi cura delle spiagge e del mare. La cosa più bella è stata vedere tanti bambini e ragazzi protagonisti, con guanti, sacchi e voglia di fare. È anche così che si costruisce una vera cultura del rispetto per l’ambiente e per il territorio. Grazie agli organizzatori, alle scuole, alle associazioni, ai volontari e a tutte le persone che hanno partecipato. Oggi Pozzuoli ha dato un bel segnale: il nostro mare è una ricchezza di tutti, e tutti dobbiamo fare la nostra parte per proteggerlo» È il commento del deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Caso che questa mattina ha partecipato alla pulizia degli arenili a via Napoli.