«Parcheggio selvaggio lungo la strada che porta al comune di Pozzuoli»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Queste sono le auto dei lavoratori della raccolta differenziata che sono stati trasferiti presso l’ex biblioteca comunale. E’ un grande parcheggio servaggio proprio sulla strada che porta al comune, in via Antonino Pio. Ovviamente non è colpa loro ma di chi li governa. Ora mi chiedo: che differenza c’è tra una strada che porta al porto ed una che porta al comune di Pozzuoli?» (Leonardo A.)