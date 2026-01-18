BACOLI/ Caos EAV, stop alla stazione della cumana di Baia

BACOLI – Chiusa, aperta e poi nuovamente chiusa. Con tre comunicazioni nel giro di un giorno EAV ha comunicato l’inibizione temporanea al servizio viaggiatori della stazione della cumana di Baia. Il primo avviso è stato pubblicato ieri: “a causa di problemi tecnici, – si legge – dalle ore 16:45 di oggi 17 gennaio (ndr), i treni sulla tratta Torregaveta – Gerolomini della linea Cumana non effettueranno servizio viaggiatori presso la fermata di Baia.” Nella mattinata di oggi, poco dopo le 7, sempre l’EAV ha comunicato il “Ripristino fermata Baia”. “Si comunica – ha scritto l’azienda – che da inizio servizio, i treni sulla tratta Torregaveta – Gerolomini della linea Cumana effettueranno regolarmente servizio viaggiatori presso la fermata di Baia.” Tempo sette ore ed è arrivata una nuova chiusura, comunicata alle 14 di domenica: “Causa motivi tecnici la stazione di Baia è inibita temporaneamente al servizio viaggiatori.”