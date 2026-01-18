POZZUOLI/ Maggioranza e opposizione: i nuovi schieramenti nel consiglio comunale
POZZUOLI – Dopo il quinto rimpasto dell’era Manzoni cambiano nuovamente gli schieramenti all’interno del consiglio comunale di Pozzuoli. Ad oggi il sindaco, in virtù del nuovo campo largo, ha dalla sua una maggioranza a 17 (compreso il suo voto) contro gli 8 consiglieri della maggioranza. Di seguito le nuove composizioni.
MAGGIORANZA – Maria Rosaria Testa (PD ), Tiziana Genovese (PD), Leandro Genovese (PD), Antonio Villani (PD), Manuela D’Amico (PD), Domenico Pennacchio (PD), Sandro Cossiga (Avanti-PSI), Arcangelo Pisano (Avanti-PSI), Simona Daniele (Avanti-PSI), Gennaro Pastore (Pozzuoli al Centro), Vitale Di Dio (Pozzuoli al Centro), Angelo Guardascione (Pozzuoli al Centro), Vincenzo Pafundi (Europa Verde), Vicente Migliucci (Europa Verde), Paolo Tozzi (Davvero Pozzuoli), Enrico Russo (Italia Viva).
OPPOSIZIONE – Vincenzo Figliolia (Figliolia con la città), Marzia Del Vaglio (Figliolia con la città), Salvatore Maione (Democrazia e Libertà), Guido Iasiello (Moderati per Pozzuoli), Lydia De Simone (gruppo Misto), Riccardo Volpe (+Europa), Carlo Morra (Spazio Flegreo), Gianluca Sebastiano (Italia Viva-Insieme).