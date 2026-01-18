POZZUOLI/ Annuncia “la luce” ma i lampioni sono spenti: prima gaffe del neo consigliere Vicente Migliucci

POZZUOLI – Alla vigilia del suo ingresso in consiglio comunale (con appena 150 voti) Vicente Migliucci si è “vestito di autorità” e ieri ha annunciato il ripristino dell’impianto di illuminazione in via Solfatara, nei pressi del ponte Copin. Peccato, però, che stasera l’impianto di illuminazione risulti ancora spento come documentato da foto e video realizzati in queste ore. Euforia costata cara al nuovo membro della maggioranza Manzoni, che ieri attraverso i social aveva trasmesso ai suoi followers l’emozione nel vedere gli operai al lavoro.

L’ANNUNCIO – “Ripristino dell’illuminazione al “ponte di ferro” tra via solfatara e variante solfatara per tutelare la sicurezza stradale in seguito anche a nostre segnalazioni ed alla richiesta di intervento già avviata dall’assessore Vittorio Gloria, e lavoro sulle perdite idriche che non pochi problemi hanno causato alle famiglie della zona.” – ha scritto sulla sua pagina Facebook Migliucci – “Un ringraziamento a Gigi Manzoni sindaco di Pozzuoli che si sta avvalendo, ed era ora, di chi opera e si adopera per la colettività e vuole veramente bene Pozzuoli. In questo caso mi riferisco anche ed in particolare all’assessore Gennaro Andreozzi che ha già dato voce alle cittadine ed ai cittadini di Pozzuoli da consigliere comunale ed ora con il sostegno di Europa Verde e del consigliere Enzo Pafundi si sta adoperando senza limiti di orario alcuno per ripagare la città della fiducia accordatagli da questa amministrazione. Lavorare si deve e si può, insieme, con Amore per il territorio e per le persone.”