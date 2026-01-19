Ischia: sorpreso con un coltello, la Polizia denuncia un 18enne

ISCHIA – Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato un 18enne ischitano, con precedenti di polizia, per porto di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, gli agenti Commissariato di Ischia, a seguito di una segnalazione YouPol, riguardante un giovane armato di coltello, sono intervenuti in un esercizio commerciale nel Comune di Ischia. I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno individuato e bloccato il soggetto in questione trovandolo in possesso di un coltello della lunghezza complessiva di 20 cm. Per tali motivi, il prevenuto è stato denunciato dal personale operante.