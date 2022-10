POZZUOLI – L’Osservatorio per la Tutela dell’Ambiente e della Salute, d’intesa con la Dirigente Scolastica dell’Isis “G.Tassinari”, prof.ssa Teresa Martino, con il coinvolgimento del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei docenti, previa autorizzazione del titolare della società proprietaria dell’immobile “Ultragenny srl”, ha organizzato per la giornata di oggi, alle 17, presso l’Istituto in via Fasano a Pozzuoli, un evento per l’inaugurazione di un murales, finalizzato ad onorare la memoria di centinaia di vittime della Sofer di Pozzuoli. L’opera è stata realizzata dal maestro d’arte puteolano Antonio Isabettini ed ha un valore altamente simbolico. Gli operai, diventati angeli, su un treno, da loro prodotto, escono dal capannone dello stabilimento . Si dirigono verso il Tempio di Serapide, il Rione Terra, il vulcano Solfatara, l’Anfiteatro Flavio. Dai finestrini lanciano messaggi di speranza e sollecitano i rappresentanti istituzionali. Il loro sacrificio non risulterà vano se si riuscirà a tutelare l’ambiente ed a valorizzare il patrimonio storico-artistico-culturale per realizzare occasioni di sviluppo e di occupazione per un futuro migliore per le nuove generazioni.

L’INIZIATIVA – Sono stati invitati: Sindaco ed Assessore Istruzione della Città Metropolitana; Sindaco ed Assessore Istruzione del Comune di Pozzuoli, consiglio d’Istituto, collegio dei docenti, studenti, cittadini tutti. E’ stata scelta la data del 3 ottobre per la coincidenza con l’80esimo compleanno di Ciro Di Francia, Presidente dell’Otas, il quale ha dichiarato: «Desidero onorare la memoria delle vittime della Sofer e sui posti di lavoro, del vulcano Solfatara del 12.9.2017, del bradisismo del periodo 1983/1985- riconfermando il mio impegno per la tutela dell’ambiente e per la valorizzazione dei i tesori esistenti nel nostro ”angolo di Paradiso” qual è la zona flegrea».