BACOLI – Dal fondale della Città Sommersa di Baia, la più grande del Mediterraneo, è emerso un capitello di pilastro in marmo. Tra mosaici e colonne, sott’acqua, dopo duemila anni. Lo annuncia soddisfatto il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione: «Basta una mareggiata, nella nostra terra, per scoprire nuovi tesori. È successo alle Terme del Lacus, nel Parco Archeologico Sommerso, con una meraviglia che ben riflette la ricchezza decorativa di molti edifici di Baiae in età imperiale. Ringrazio il Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Ringrazio il SuBaia Diving Center, e in particolare ad Ornella Girella , per la scoperta e per il supporto con il recupero del capitello, già avviato al restauro».