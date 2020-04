POZZUOLI – Dramma a Pozzuoli dove un uomo è stato trovato morto pochi minuti fa in via Trepiccioni, nella zona tra Licola e Monterusciello. Si tratta di una persona di mezza età, che da quanto emerge si sarebbe suicidata impiccandosi in un’area attigua alla sua abitazione. Sul posto ci sono i carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata sottoposta a sequestro dal magistrato di turno che ha disposto l’autopsia. (seguiranno aggiornamenti)