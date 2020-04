POZZUOLI – Un anziano è morto questa notte nel reparto Covid dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. L’uomo, sulla ottantina di anni e residente nella città di Pozzuoli, è deceduto poco dopo l’una in seguito a una crisi respiratoria provocata dall’aggravamento delle sue condizioni di salute. In totale sono sei finora le persone decedute nel reparto dell’ospedale di Pozzuoli dedicato ai contagiati da Coronavirus. Nella giornata di ieri il numero dei contagiati dall’inizio dell’emergenza è salito a 34: di questi 23 sono attualmente in isolamento domiciliare.