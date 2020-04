LAGO PATRIA – Allarme bomba all’ufficio postale di Lago Patria. Sul posto gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano che hanno transennato l’area. L’ufficio è stato evacuato. In corso gli accertamenti: la zona è stata infatti messa in sicurezza per consentire ai poliziotti di ispezionare con cura l’edificio.