POZZUOLI – Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nella notte ad Arco Felice, in una struttura dismessa all’interno dell’area denominata “Monachelle”. Da una prima analisi del medico legale giunto sul posto il corpo non presenterebbe segni di violenza. Le indagini sono condotte dai carabinieri: si tratterebbe di un uomo di nazionalità straniera e tra le ipotesi non si esclude che la morte sia stata provocata da una overdose di sostanze stupefacenti. L’area, dismessa da anni, è preda di senza tetto che cercano riparo nelle strutture presenti nella zona a ridosso dell’arenile. La salma dell’uomo è stata sequestrata dal magistrato di turno e trasferita al centro di medicina legale del II Policlinico di Napoli per l’autopsia che servirà per fare luce sulle cause del decesso.