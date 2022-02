POZZUOLI – Lo stadio Domenico Conte come una bolgia. E’ quanto spera di vedere Pietro Di Costanzo, presidente della Puteolana, in vista della partita di cartello che vedrà impegnati i granata contro la Frattese. «Ci aspettiamo tanta gente allo stadio, ovviamente nel pieno rispetto delle norme anti covid -spiega Pietro- E’ una partita importante e siamo sicuri che anche questa volta, più delle altre, ci sarà un grande sostegno da parte dei nostri ineguagliabili tifosi». Il match tra Puteolana e Frattese è in programma per domenica 6 febbraio alle ore 15 allo stadio Domenico Conte di Arco Felice.

L’INGRESSO – Considerate le normative anti-covid in atto per gli eventi all’aperto, la società Puteolana fa sapere che l’ingresso sarà concesso soltanto a chi è in possesso del Green Pass rafforzato. La certificazione verde Covid19 sarà richiesta al momento dell’accesso allo stadio, dove si verrà sottoposti alla misurazione della propria temperatura corporea. Verrà inibito l’accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5°. Inoltre obbligatorio indossare la mascherina durante l’intero svolgimento dell’evento.