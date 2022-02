POZZUOLI – Non si fermano i furti di auto nel quartiere di Monterusciello. Nella giornata di ieri altre due vetture sono finite nel mirino dei ladri che dopo averle smontate e portati via i catalizzatori le hanno abbandonate nei pressi dello stazionamento dei pullman, in via Bovio «Sono tutte Panda Natural Power perché i catalizzatori valgono di più» spiega un residente che è stato il primo a notare i veicoli «Chiediamo più controlli, magari delle telecamere perché fatti del genere stanno accadendo da troppo tempo».

1 di 3