POZZUOLI/ Demolito il sottopasso in Traversa Umberto I

POZZUOLI – Proseguono come da cronoprogramma i lavori previsti lungo la tratta Dazio – Gerolomini – Cantieri, nell’ambito del più ampio progetto di ammodernamento e potenziamento della Ferrovia Cumana. Oggi è stato rimosso il primo impalcato del sottopasso di traversa Umberto I, primo passo concreto verso lo smantellamento della storica linea ferroviaria. Nei prossimi giorni si procederà con analoghe operazioni anche sui sottopassi di via Barletta e via Fatale. “Un sentito ringraziamento a EAV per il lavoro che sta svolgendo con grande professionalità e nel pieno rispetto del cronoprogramma.” ha detto il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.