Trovato con pistola e droga in casa: 26enne arrestato a Licola Mare

LICOLA – Dovrà rispondere di detenzione di arma da sparo e droga. Si tratta di Giuseppe Pio Saulino, 26enne di Giugliano in Campania già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano l’hanno arrestato dopo una perquisizione effettuata nella sua abitazione in zona Licola. Nascosta nel contro-soffitto del bagno, dietro un faretto, una pistola Beretta calibro 22 con 6 proiettili nel serbatoio. In un ripostiglio, invece, una stecchetta di hashish e 3 dosi di marijuana. L’arma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti balistici. Saulino è stato portato in carcere, in attesa di giudizio.