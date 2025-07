Spiagge, a Pozzuoli bando per le concessioni stagionali

POZZUOLI – Il comune di Pozzuoli ha indetto le procedure finalizzate all’individuazione di soggetti interessati all’affidamento alle concessioni demaniali marittime stagionali e all’affidamento della gestione dei servizi connessi alla balneazione in ambito Licola e della gestione dei servizi connessi alla balneazione in ambito Lungomare S. Pertini, Arco Felice e Lucrino limitatamente alla stagione balneare 2025. Sulla piattaforma telematica “Tutto gare” del Comune di Pozzuoli, raggiungibile al link http://pozzuoli.tuttogare.it, sono disponibili i dettagli dei lotti oggetto dell’affidamento e le indicazioni per presentare le offerte.