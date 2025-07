Paolo Mirabella è il nuovo presidente del Rotaract di Pozzuoli

POZZUOLI – Nella splendida cornice di Villa Cilento, in Via Posillipo a Napoli, si è svolta la cerimonia del “Passaggio del Collare” tra i Presidenti uscenti e quelli entranti dei Rotaract Club della Zona Partenopea, giovani rotariani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Per il Rotaract Club Pozzuoli, patrocinato dal Rotary Club Campi Flegrei, è stato Paolo Mirabella a ricevere il Collare della Presidenza per l’anno rotariano 2025-2026. Visibilmente emozionato il più giovane neopresidente partenopeo quando ha ricevuto il testimone della guida del Club dalle mani del Capitano dell’Aeronautica Militare Alessio Santaniello in rappresentanza del Presidente uscente. Presenti alla cerimonia numerose autorità rotariane, a cominciare dal Governatore Designato 2027-2028 del Rotary International Distretto 2101 Attilio Leonardo, dal Rappresentante Distrettuale Rotaract 2025-2026 Catello Fontanella, mentre per il Club padrino Rotary Club Campi Flegrei c’erano la Presidente incoming Ester Patrizia Vastarella, la Vicepresidente Patrizia Leone ed il Responsabile della Comunicazione ed Immagine Pubblica Rosario Pitton. Dopo il saluto alle autorità presenti, rivolgendosi a Patrizia Leone ed Ester Vastarella, Paolo Mirabella ha ringraziato il Club padrino per il sostegno e la fiducia in lui riposta. Ha citato il suo motto “Per aspera ad astra” ed ha presentato la squadra che lo affiancherà nel Direttivo 2025-2026 sfilata tra gli applausi della sala : Vicepresidente Giuseppe Alessandro Acone, Segretario Fabio Giaquinto, Tesoriere Gianluca Pio Argenzio.