Rischio sismico, a Pozzuoli e Bacoli arriva la Commissione parlamentare d’inchiesta

POZZUOLI – Giovedì 28 e venerdì 29 maggio 2026, la Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, presieduta da Pino Bicchielli, sarà in missione in Campania (zona flegrea, Salerno e area del Sarno) e svolgerà incontri e sopralluoghi con Sindaci e rappresentanti istituzionali, secondo il seguente programma: giovedì 28 maggio 2026, ore 11.00: arrivo a Pozzuoli e incontro con il Sindaco Luigi Manzoni a Monterusciello (c/o gli uffici della Protezione Civile – via Elio Vittorini, 1). Inizio press tour con sopralluogo al Rione Terra; ore 15.15, arrivo a Bacoli e incontro con il Sindaco Josi Della Ragione al Porto di Baia (via Lucullo), sopralluoghi al Parco Archeologico Sommerso di Baia e ai Costoni sul mare di Bacoli e visita al Museo archeologico dei Campi Flegrei – Castello di Baia (termine press tour). Venerdì 29 maggio 2026: ore 9.15, arrivo in Prefettura a Salerno e incontro con il Prefetto Francesco Esposito; ore 10.30, arrivo a Episcopio (Sarno) per sopralluogo alla vasca di laminazione Curti alla presenza del sindaco Francesco Squillante e del Capo di Gabinetto Antonio D’Angelo; ore 11.45, arrivo a San Marzano sul Sarno per visitare l’innesto del Rio Sguazzatorio alla presenza del sindaco Andrea Annunziata; ore 12.45: sopralluogo a Scafati per visitare i lavori per il dragaggio sul Rio Sguazzatorio alla presenza del sindaco Pasqualino Aliberti, accompagnato dall’ing. Nicola Fienga, dirigente del settore tutela ambiente e territorio; ore 13.30: arrivo al Palazzo del Comune e punto stampa (aula consiliare del Comune di Scafati)