POZZUOLI/ Scooter selvaggi: giro di vite sulla spiaggia di Lucrino

POZZUOLI – Sei scooter sanzionati per sosta sul demanio marittimo. È questo il bilancio dell’attività condotta sabato mattina da polizia di stato e polizia municipale sulla spiaggia di Lucrino, teatro di scorribande di giovanissimi tra i bagnanti. Durante la giornata, inoltre, i poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – hanno condotto controlli su tutto il territorio con l’ausilio dei reparti mobili. Il bilancio dei posti di blocco conta 107 persone identificate (di cui 29 con pregiudizi di polizia) e 42 veicoli sottoposti a verifiche.