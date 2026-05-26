Arrivano a Quarto le “case dell’acqua”

QUARTO – Sono arrivate a Quarto le “case dell’acqua”. La terza struttura è in fase di installazione in via Masullo all’interno del parcheggio nei pressi del Bivio. “Stiamo coprendo tutto il territorio per cercare di eliminare quanto più possibile le bottiglie di plastica dalle nostre tavole” fa sapere l’assessore all’ambiente Filippo Celano. Attualmente le case dell’acqua sono presenti nel parcheggio della villa Comunale, alla Parrocchia S. Castrese e nel Parcheggio Masullo. Mentre una quarta sarà posizionata nella Parrocchia Gesù Divno Maestro.