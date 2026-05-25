Sole, tuffi e la cucina di mare: Conte sceglie il “Misterò” a Monte di Procida per una giornata di relax

MONTE DI PROCIDA – All’indomani dell’addio al Calcio Napoli, Conte ha scelto il “Misterò Beach Club & Restaurant” di Monte di Procida per trascorrere una giornata all’insegna di sole, tuffi, relax e della buona cucina di mare. Il mister del quarto scudetto azzurro, accompagnato dalla moglie Elisabetta e dalla figlia Vittoria, quest’oggi è stato ospite di Luigi Guardascione (al centro nella foto) nello splendido scenario naturale, ai piedi del monte e a un palmo di naso dall’isola di Procida, Conte si è concesso uno dei primi bagni della stagione estiva in un luogo che durante la sua avventura napoletana è stato il suo “buen retiro”. Ad accompagnare la giornata di relax, un pranzo a base di mare con antipasti esclusivi e l’immancabile grigliata di crostacei. Come sempre, il mister è stato disponibile con tutti prestandosi a foto ricordo e selfie con gli ospiti della struttura e i tifosi presenti.